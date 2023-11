Patryk Klimala zostanie piłkarzem Śląska Wrocław. Media: Podpisze kontrakt aż do czerwca 2027 roku

Śląsk Wrocław. Przyjdzie Patryk Klimala

To spóźniony, ale hit transferowy. O Klimalę walczył jeszcze Raków Częstochowa. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł jednak Śląsk,, na którego obiektach piłkarz niedawno podjął treningi. Dziś już wiadomo, że zostaje na stałe - z ważną umową.

Przed południem Klimala rozwiązał umowę z izraelskim Hapoelem Beer Szewa. Odszedł przedwcześnie z jednego powodu - toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Palestyną.

Strony, w tym przypadku klub i otoczenie piłkarza, doszły prędko do porozumienia i dziś Polak znów ma kartę zawodniczą w ręku. Nie na długo. Według Meczyków już przyjął warunki Śląska.

Patryk Klimala ma 25 lat i gra na dziewiątce. Za nim występy jedynie dla reprezentacji młodzieżowych. Urodził się w Świdnicy, grał niedaleko Wrocławia w Dzierżoniowie. Jego kariera nabrała rozpędu za sprawą Jagiellonii Białystok. Z niej w styczniu 2020 roku odszedł za 4 mln euro do szkockiego Celtiku Glasgow. Potem za podobną kwotę przeszedł do amerykańskiego New York Red Bulls.