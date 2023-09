Paulo Sousa, były selekcjoner reprezentacji Polski gra o posadę z Interem Mediolan! Media: Salernitana rozważa zwolnienie Portugalczyka

Paulo Sousa gra o życie we Włoszech!

Salernitana w trwającym sezonie włoskiej ekstraklasy rozczarowuje. Aktualnie drużyna z Salerno zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową z dorobkiem trzech punktów po trzech remisach i tylu samo porażkach. Wciąż zespół portugalskiego szkoleniowca, który w przeszłości prowadził reprezentację Polski nie wygrał meczu w sezonie 2023/24. W ostatniej kolejce przeciwko Empoli (0:1) kibice obecni na stadionie rywala stracili cierpliwość do swoich ulubieńców i postanowili wygwizdać ich po końcowym gwizdku arbitra.

Zadanie jednak wydaję się piekielnie trudne, ponieważ ekipa z Mediolanu jest aktualnie liderem najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech.

W drużynie Portugalczyka występuje obecnie jeden Polak w postaci Mateusza Łagowskiego , który latem zamienił Szczecin na właśnie włoskie Salerno. Do tej pory wychowanek "Portowców" wystąpił na poziomie Serie A w pięciu oficjalnych meczach bez jakichś większych sukcesów.

Zadebiutował w meczu z AS Romą na inaugurację rozgrywek, kiedy został wpuszczony przez Sousę w 78. minucie. Co ciekawe pomocnik wystąpił wtedy na nie na swojej pozycji, tylko jako skrzydłowy. Eksperymenty Portugalczyka doprowadziły do sensacyjnego remisu (2:2) na Stadio Olimpico w Rzymie.

Początek meczu z Interem w sobotę o godz. 20:45.