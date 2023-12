Paweł Fajdek zaatakował Roberta Lewandowskiego. "Z reprezentacją przegrał wszystko. Żenujące, serio". Burza o nominację na Sportowca Roku

Paweł Fajdek ostro o Robercie Lewandowskim

Za nieco ponad dwa tygodnie poznamy wyniki 89. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski w 2023 roku. Wśród dwudziestu nazwisk znalazł się jeden piłkarz - to oczywiście Robert Lewandowski. W zeszłej edycji zajął trzecie miejsce, przegrywając z tenisitką Igą Świątek i żużlowcem Bartoszem Zmarzlikiem. W sumie obecny snajper FC Barcelony triumfował trzykrotnie. Tyle samo razy był też drugi, a raz zajął najniższe miejsce na podium. W klasyfikacji wszech czasów lepiej wypadli od niego tylko lekkoatletki: Irena Szewińska i Stanisława Walasiewicz.

Paweł Fajdek nie znalazł się wśród nominowanych. W rozmowie ze sport.pl wyraził swoje oburzenie obecnością Roberta Lewandowskiego.

- Przecież z reprezentacją przegrał wszystko. Naprawdę nie rozumiem, co on robi na liście. Lepiej byłoby dać chłopu odpocząć niż skazywać go na uśmiechanie się i tłumaczenie. Z tym plebiscytem jest po prostu tak, że jego twórcy uważają, że popularny Lewandowski musi być. Żenujące, serio! - uważa Fajdek.