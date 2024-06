Pech rywali Biało-Czerwonych na Euro 2024. Przed turniejem mają dużo problemów kadrowych OPRAC.: Jakub Jabłoński

Pech rywali Biało-Czerwonych na Euro 2024. Oto ich problemy kadrowe! PAP/EPA/ISABEL INFANTES

Austriacy bez co najmniej czterech czołowych piłkarzy, Holendrzy z poważnym problemem w środku pomocy i Francuzi m.in. z kilkoma dużymi znakami zapytania. Wszyscy rywale Polaków w grupie D przystąpią do mistrzostw Europy w Niemczech osłabieni. Początek turnieju już 14 czerwca. Polacy do gry wkroczą dwa dni później z Holandią.