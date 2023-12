Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice ONLINE. Gospodarze chcą odgonić klątwę remisów! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [2.12.2023]

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice ONLINE

Piast Gliwice wszystkie ostatnie 12 meczów zremisował. Podopieczni Aleksandara Vukovicia trzeba przyznać potrafią być konsekwentni. Z jednej strony to dobrze, gdyż nie przegrywają spotkań. Z drugiej niekoniecznie, gdyż również ich nie wygrywają. Ostatni ligowy trium gliwickiej drużyny przypadł na 29 września 2023 z Widzewem Łódź (3:2).

Jeśli chodzi o Puszczę Niepołomice to drużyna Tomasza Tułacza wcale nie musi być spisywana na straty w pojedynku na stadionie miejskim w Gliwicach. Beniaminek od dwóch meczy jest niepokonany. "Żubry" potrafiły wygrać Wartą Poznań (2:0) oraz Górnikiem Zabrze (2:1) i pewnie zmierzają ku wyjściu ze strefy spadkowej. Czy z Piastem ta sztuka zostanie podtrzymana?

Aleksandar Vuković, trener Piasta:- Ten mecz może zaważyć, że ten nasz wynik punktowy będzie o wiele lepszy niż byłby przy braku zwycięstwa. Jeśli wygramy to będzie duża poprawa. Dlatego jest to mecz ważny. Jeśli wygramy to poprzednie remis będą miały określoną wartość