Piast Gliwice wygrał nietypowy mecz. Gospodarze rozpoczęli grę... wrzutem z autu

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice 1:0 (1:0)

Na przerwę piłkarze popularnego "Vuko" schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Beniaminek, który w trwającej rundzie zdołał urwać punkty Legii Warszawa przy Łazienkowskiej (1:1) musiał się wziąć do zdecydowanie lepszej gry. Jednak nie wszyscy będą miło wspominać dograne spotkanie do końca. Patryk Dziczek na kilka dni przed powołaniami z powodu urazu nie mógł dograć meczu do końca. Reprezentant Polski plac gry opuścił dokładnie w 33. minucie.