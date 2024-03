Mecz Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice pierwotnie miał się odbyć w grudniu w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Z powodu obfitych opadów śniegu sędziowie prowadzący spotkanie zostali zmuszeni do przerwania zawodów i wznowienia ich w następnym możliwym terminie. Przyszedł ten dzień. Oto długo wyczekiwane dokończenie meczu. Rozpoczęto... wrzutem z autu.

Nietypowe zasady zaległego meczu Piast - Puszcza w PKO Ekstraklasie

Spotkanie pierwotnie odbywało się 2 grudnia ubiegłego roku. Mecz Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice był zaplanowany na 15:00 tego dnia. I faktycznie sędzia o tej porze zagwizdał po raz pierwszy w dość niekomfortowych warunkach dla piłkarzy. Zawodnikom na murawie w Gliwicach towarzyszyły obfite opady śniegu. Mimo trudnych warunków piłkarze stworzyli sobie parę szans, a jedną z najlepszych miał wówczas Jakub Czerwiński, który pokusił się o znakomity strzał z pola karnego. I to byłoby na tyle w tym grudniowym pojedynku. Śnieg nie przestawał padać, a sędzia zdecydował się po chwilowej naradzie ze swoimi asystentami o przerwaniu meczu w trosce o bezpieczeństwo uczestników tego widowiska. Co się odwlecze to nie uciecze - śmiało można by rzec. Jak to swego czasu mawiał reprezentant Polski - Kamil Grosicki "nadszedł dzień dzisiejszy". Zaległy mecz 17. kolejki trzeba dograć. Na jakich zasadach? A no będą one... dość nietypowe. We wtorek miał miejsce nietypowy mecz.

Piast - Puszcza. Zaległe spotkanie "dla wybranych" piłkarzy

Przede wszystkim (co oczywiste) zagrali jedynie piłkarze uprawnieni do gry w pierwotnym terminie. Czyli nie było możliwości gry dla Fabiana Piaseckiego i Waleriana Gwilii z Piasta oraz również Thiago wraz z Ionem-Caliniem Revenco z Puszczy. Są to zawodnicy, co dopiero przyszli do klubów w zimowym okienku transferowym. Logiczne jest to, że nie będą mogli wystąpić w zaległym, grudniowym meczu.

Najwięksi nieobecni meczu Piast - Puszcza: Piast Gliwice : Fabian Piasecki, Walerian Gwilia (brak uprawnienia do gry), Ariel Mosór (czerwona kartka)

: Fabian Piasecki, Walerian Gwilia (brak uprawnienia do gry), Ariel Mosór (czerwona kartka) Puszcza Niepołomice: Thiago, Ion-Calin Revenco (brak uprawnienia do gry)

Do innych ważnych zasad wtorkowego spektaklu zaliczamy również zegar ustawiony na 14:30 minutę - jest to czas, w którym przerwano grudniowe spotkanie. Mecz rozpocznie się od wrzutu z autu, a nie od kopnięcia w środkowej części boiska. No i na sam koniec nie będzie losowania stron, gdyż będziemy grać według wcześniej przyjętych reguł.

Najważniejsze zasady Piast - Puszcza:

Zegar na 14:30

Zaczynamy wrzutem z autu piłkarzy Piasta

Brak losowania stron

Zagrać mogą zawodnicy z ważnym kontraktem (stan na grudzień 2023)

Jeden z internautów na portalu X (dawniej Twitter) słusznie zauważył, że taki sposób rozpoczęcia meczu, jak wrzut z aut powinien zostać wprowadzony na stałe. - Wprowadźmy to jako obowiązek - napisał prześmiewczo.

mecz Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

wtorek, 12 marca, godzina 18:30

17. kolejka Ekstraklasy

Stadion Miejski w Gliwicach im. Piotra Wieczorka

transmisja: Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

stream w internecie: Canal+ Online

Wideo Marciniak znów posędziuje hit!