Patryk Dziczek nie dokończył meczu Piasta Gliwice. Michał Probierz może mieć duży problem Bartosz Głąb

Patryk Dziczek kontuzjowany. Screen Canal+ Sport

Patryk Dziczek z powodu kontuzji nie dokończył meczu Piasta Gliwice. Zawodnik z dziurą w nodze opuścił boisko w 33. minucie spotkania. To może skomplikować plany Michała Probierza, który ostatnio powoływał zawodnika do reprezentacji Polski. Już 14 marca selekcjoner "Biało-Czerwonych" ogłosi kadrę na baraże o awans do Euro 2024.