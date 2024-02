Piłkarski weekend w Europie. Hity w Anglii, Hiszpanii oraz we Włoszech. Stosunkowo łatwy rywal dla Roberta Lewandowskiego

Po 22 kolejkach Premier League prowadzący Liverpool ma 51 punktów, o pięć więcej od drugiego, broniącego tytułu Manchesteru City oraz od Arsenalu, przy czym mistrz Anglii rozegrał o jedno spotkanie mniej. Niedzielny mecz w Londynie będzie zatem istotny dla układu czołówki tabeli.

Będzie to trzecie starcie tych ekip w ciągu niewiele ponad miesiąca. Tuż przed świętami, gdy stawką były ligowe punkty, w Liverpoolu padł remis 1:1, natomiast 7 stycznia Liverpool zwyciężył 2:0 w 3. rundzie Pucharu Anglii. Była to trzecia z rzędu porażka "Kanonierów" w meczu o stawkę.

Jednak od tego czasu podopieczni Hiszpana Mikela Artety odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu: nad Crystal Palace 5:0 i nad Nottingham Forest 2:1.

- Musieliśmy ponownie nabrać rozpędu w lidze. Myślę, że to już nam się udało. Trzeba dalej robić to, co robiliśmy, mieć dużą dyscyplinę, być bardziej cierpliwym i konsekwentnym