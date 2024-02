Piłkarski weekend w Europie. Mecze na szczycie w Niemczech oraz Hiszpanii. Bayer kontra Bayern. Real Madryt zmierzy się z Gironą

Liga hiszpańska. Real Madryt kontra Girona. Sensacja tego sezonu zaskoczy?

Bundesliga. Bayer zmierzy się z Bayernem. Ekipa Xabiego Alonso powiększy przewagę?

Do rywalizacji lidera u siebie z wiceliderem dojdzie w sobotę również w Niemczech, a kibice mogą szykować się na piłkarską ucztę. Rewelacyjnie spisujący się Bayer Leverkusen (52 pkt) podejmie obrońcę tytułu Bayern Monachium (50).

"Aptekarze" nie przegrali w tym sezonie żadnego meczu, licząc wszystkie rozgrywki - łącznie to już 30 spotkań. W przeciwieństwie do Bayernu wciąż grają w Pucharze Niemiec, we wtorek pokonali VfB Stuttgart 3:2 i awansowali do półfinału.