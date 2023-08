Piłkarski weekend w Europie. Robert Lewandowski powalczy o pierwszego gola w sezonie z Villarrealem. Derby Bawarii bez Musiali

We wszystkich tych starciach w ekipie Augsburga wystąpili bramkarz Rafał Gikiewicz i obrońca Robert Gumny. Pierwszego z nich nie ma już w tym klubie, natomiast Gumny w 1. kolejce trwającego sezonu pauzował z powodu czerwonej kartki, jaką zobaczył w końcówce poprzedniego.

Skutecznością Augsburg wykazał się także na inaugurację trwającego sezonu, kiedy zremisował - tracąc bramkę z rzutu karnego w samej końcówce - z Borussią Moenchengladbach 4:4.

- Przeważa we mnie uczucie dumy z całej drużyny. Dwa razy odrobiliśmy dwubramkową stratę, a to pokazuje świetne morale i ducha zespołu. Mimo straty bramki w ostatnich sekundach możemy jechać do Monachium w dobrym nastroju. Z taką grą nawet tam można coś ugrać - ocenił pomocnik Niklas Dorsch.