Piłkarz Legii Warszawa Paweł Wszołek przyjął z Ukrainy pięć kobiet z dziećmi

- Mam rodzinę w Siedlcach. Mieliśmy możliwość przyjęcia pięciu kobiet z dziećmi. Nie zastanawialiśmy się długo. Dobro zawsze wraca - szczególnie w takich momentach. Nie jest to jakaś duża pomoc, bo potrzebujących jest mnóstwo - wyznał Wszołek.

- Codziennie jeżdżę obok Dworca Zachodniego i widzę, ilu jest potrzebujących. Bardzo mnie to boli. Chciałbym pomagać wszystkim i czasami aż za dużo, za bardzo do siebie to biorę - dodał.

- Pomagajmy, bo to zawsze wraca. Staram się nie czytać tego, co dzieje się na Ukrainie, bo biorę to do siebie. Nie bójmy się pomagać. Dobro wraca! - podkreślił Wszołek.

Dziś jego Legia zagrała w "Meczu o Pokój" z Dynamem Kijów. Widowisko obejrzało kilkanaście tysięcy widzów. Całkowity dochód z biletów wraz z innymi wpływami z dnia meczowego zostanie przekazany Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.