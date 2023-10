Pilkarze na Halloween 2023. Lewandowski, Ronaldo i inni. Tak wyglądają stylizacje według sztucznej inteligencji

Halloween 2023: Robert Lewandowski był już Jokerem

Właśnie w Halloween regularnie biorą udział czołowi piłkarze świata. Sam Robert Lewandowski wielokrotnie wrzucał do mediów społecznościowych zdjęcia w przebraniach. W 2019 roku był filmowym Jokerem , a jego żona Anna Harley Quinn. Jokerem był też choćby Kamil Grosicki, choć już nie tak udanym jak Lewy.

Halloween obchodzone jest 31 października. W tym roku przypada we wtorek, akurat dzień po gali Złotej Piłki w Paryżu. Najmłodsi w strojach budzących grozę chodzą po domach, by pod groźbą sprawienia psikusa otrzymać słodkości. Starsi dekorują swoje posiadłości i organizują bale przebierańców. Ma być strasznie, ale też śmieszno jednocześnie.

Halloween: Lewandowski, Ronaldo i inni w przebraniach

Z pompą to święto obchodzone jest głównie w Stanach Zjednoczonych, ale w ostatnich latach zyskało na popularności w zachodnich krajach Europy - szczególnie w Niemczech, gdzie do zabawy włączali się zawodnicy Bundesligi - w tym Bayernu Monachium. Raz doszło nawet do skandalu, kiedy Brazylijczyk Rafinha przebrał się za arabskiego szejka z pudłem przypominającym... ładunek wybuchowy.