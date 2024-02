PKO Ekstraklasa. Cracovia zaczyna nowy etap w swojej historii. Czas wydostać się z dolnych rejonów tabeli

PKO Ekstraklasa. Słaba jesień w wykonaniu Cracovii

- Przyświecać mi będą dwa hasła – Cracovia ma być profesjonalna i ma być klubem normalnym. Chcielibyśmy, by kibice byli z niej dumni. Nie chcemy szaleństwa, najważniejsze, aby klub opierał się na trzech filarach: społecznym, biznesowym i sportowym - zapowiedział.

Cracovia zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. To tylko trzy więcej od znajdującej się w strefie spadkowej Korony Kielce, która ma do rozegrania jeden zaległy mecz.

Transfery Cracovii. Dwóch nowych zawodników

Do tej po pory Cracovia pozyskała jednak tylko dwóch nowych zawodników – pomocnika Patryka Sokołowskiego, któremu wygasł kontrakt z Legią, oraz wypożyczyła z Valerengi Oslo albańskiego stopera Eneo Bitriego. To nie wypełniło wszystkich luk w kadrze, więc można się spodziewać, że do zespołu dołączy jeszcze minimum dwóch piłkarzy.