PKO Ekstraklasa. Kamil Grosicki wystawił laurkę Adrianowi Przyborkowi. Piłkarza próbował do Jakuba Błaszczykowskiego.

- Jak grałem w Rennes we Francji, to w Twoim wieku debiutował Ousmane Dembele, wchodząc za mnie na boisko. To było jedno z wyjazdowych spotkań, gdy wszedł w 88.minucie. Historia toczy się dalej. Dzisiaj jestem w Pogoni i jako 16-latek wchodzisz za mnie. Mam nadzieję, że Twoja kariera potoczy się podobnie. Życzę Ci tego - powiedział do młodzieńca po meczu w szatni przy całej drużynie.