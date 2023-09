PKO Ekstraklasa. Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: Stal Mielec nie jest zespołem nie do pokonania

Spotkanie w Mielcu będzie trzecim meczem jego zespołu w ciągu tygodnia. W piątek Korona zremisowała na własnym boisku z Widzewem Łódź 1:1, a we wtorek w 1/16 finału Pucharu Polski pokonała na wyjeździe rezerwy Jagiellonii 2:1.

- Ważną stroną było nasze podejście do meczu w Białymstoku. Warunki nie sprzyjały temu, żeby w tym spotkaniu móc czuć się profesjonalnie. Zespół dobrze reagował na wydarzenia na boisku. Rywale biegali, przeszkadzali, ale to my mieliśmy piłkę. Nie był to jednak mecz do porównania z tym z ekstraklasy. Teraz poprzeczka idzie dużo wyżej - nie ukrywał Kuzera.