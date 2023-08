PKO Ekstraklasa. Kosta Runjaić po meczu Legii Warszawa z Ruchem Chorzów: Jeśli chcemy walczyć o mistrzostwo, to musimy wygrywać takie mecze

Tęsknię za Maikiem Nawrockim. Oglądałem jego mecz, w którym debiutował w Celticu - to był łatwy mecz. To środkowy obrońca, który jest bardzo dobry w rozegraniu piłki. Jego sprzedaż to część piłkarskiego biznesu. Pankov jest bardziej doświadczonym zawodnikiem. Nie doszedł jeszcze do pełni formy, ale jest na dobrej drodze. To profesjonalista. Jest lubiany w szatni. Myślę, że zagrał dobry mecz