PKO Ekstraklasa. Lech Poznań wytrzymał presję i wygrał po golu wychowanka DW

Adam JastrzęBowski

PKO Ekstraklasa. Po zwycięstwach Rakowa i Pogoni Lech Poznań musiał gonić swoich rywali, aby utrzymać pierwsze miejsce w tabeli. Udało się to dzięki bramce Dawida Kownackiego, któremu zaś dogrywał Michał Skóraś. Tym samym przed następną kolejką znów czołowa trójka przystąpi do swoich spotkań z taką samą liczbą punktów. Na ten moment to już 59 oczek po 29 meczach.