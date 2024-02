PKO Ekstraklasa. Podrażniona Pogoń Szczecin rozbiła ŁKS Łódź. Dublet Gorgona i trzecia wygrana z rzędu Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin tylko przez chwilę najadła się strachu. Po wyrównującej bramce ŁKS Łódź odpowiedziała trzema i wygrała mecz okazale, bo 4:2. To trzecie zwycięstwo z rzędu. Dwa razy do siatki trafił Alexander Gorgon, ale najpiękniej zrobił to Rafał Kurzawa.