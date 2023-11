Podbeskidzie Bielsko-Biała ma nowego trenera. Dariusz Marzec wybrany w listopadzie za Grzegorza Mokrego

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Marzec za Mokrego

Dariusz Marzec wraca do zawodu po przeszło półrocznej przerwie. Ostatnio czyli do marca prowadził trzecioligową Wieczystą Kraków. Jako następca Franciszka Smudy nie podźwignął drużyny tak jak wymagał tego właściciel. Dlatego jego miejsce zajął Wojciech Łobodziński, który nie wywalczył awansu do 2 ligi, a teraz jest... liderem 1 ligi jako trener Arki Gdynia. Wieczystą prowadzi natomiast jej były piłkarz, od niedawna posiadający licencję trenerską, Sławomir Peszko.

We wrześniu Marzec skończył 54 lata. Ma doświadczenie z pracy w 1 lidze. Prowadził w niej dwa lata temu Arkę Gdynia. Wcześniej na swoje nazwisko pracował także w Stali Mielec oraz KKS 1925 Kalisz - wówczas trzecioligowcu.

Podbeskidzie zawodzi na całej linii. Kandydat do awansu zajmuje... przedostatnie, siedemnaste miejsce. Zespół Górali wygrał tylko dwa razy, sześciokrotnie dzielił się punktami, a siedmiu meczach zaznał goryczy porażki. Trener Mokry stracił pracę po bezbramkowym remisie z Miedzią Legnica. W klubie był od połowy czerwca.