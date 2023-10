Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków ONLINE. "Biała Gwiazda" walczy o kolejne punkty! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [27.10.2023]

Fortuna 1. Liga. Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków ONLINE

Wisła Kraków w ostatnich meczach imponuje formą na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. "Biała Gwiazda" w ostatniej kolejce rozgromiła Resovię Rzeszów, aż 4:1, a przed przerwą na reprezentację pewnie sobie poradziła ze Zniczem Pruszków 6:2. Podopieczni Radosława Sobolewskiego wydaję się, więc że najgorsze chwile mają już dawno za sobą i pewnie zmierzają po kolejne ligowe punkty.

Na chwilę obecną drużyna z Reymonta zajmują piąta lokatę na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem traci jedynie dwa "oczka". Liderem z kolei jest Odra Opole z dorobkiem 27 punktów.

Radosław Sobolewski, trener Wisły: - Przestrzegałem zresztą zawodników, żeby skupili się na swoich zadaniach, żeby broń cię panie Boże nie zlekceważyć tego przeciwnika, bo gramy na wyjeździe i wiadomo, że przeciwnik chce się odbić, chce zmienić te swoje losy. I OK, były niepowodzenia do tej pory, natomiast jak w przypadku każdego zespołu - kolejny mecz to szansa na trzy punkty, szansa na odbudowanie w formie punktowej, ale i odbudowanie morale.