Podpowiadamy nowemu selekcjonerowi - kto do kadry?

Ból głowy nowego selekcjonera. Kto do reprezentacji?

Stało się faktem to, co było nieuniknione. Fernando Santos po kolejnej wpadce za jaką uznano porażkę w Tiranie z Albanią (0:2) został zwolniony ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza nie wytrzymał i podjął wydaję się na ten moment jedyną z kluczowych decyzji dla tej reprezentacji. Zwolnienie 68-latka powinno wyjść wszystkim na dobre patrząc na to jak polska kadra się spisywała za jego kadencji.

Nazwisko nowego selekcjonera mamy poznać najpóźniej do 20 września. Według najświeższych doniesień medialnych najbliżej polskiej reprezentacji jest Michał Probierz, czyli aktualny trener reprezentacji Polski U-21. Dlatego przedstawiamy listę młodych piłkarzy, których ewentualnie 50-latek powołałby na zbliżające się mecze z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią w październiku. Przypomnijmy, że za kadencji Fernando Santosa nie było żadnego debiutanta w dorosłej reprezentacji.