Polacy w Lidze Mistrzów. Zagrał tylko Robert Lewandowski. Łukasz Łakomy i Marcel Lotka nie podnieśli się z ławki rezerwowych

Polacy w Lidze Mistrzów. Lewandowski nie zawiódł

Robert Lewandowski w 19. minucie wykorzystał dokładne podanie od zdobywcy gola otwarcia na Stadionie Olimpijskim zlokalizowanym na wzgórzu Montjuic - Joao Felixa i z kilku metrów pokonał bramkarza Jeana Buteza. To 92. trafienie Lewandowskiego w Lidze Mistrzów, a zarazem jego 100. gol w europejskich pucharach.

Łakomy marzenia o debiucie w Lidze Mistrzów musi odłożyć co najmniej do 4 października. Wówczas mistrzowie Szwajcarii zagrają na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad. We wtorek Łakomy z wysokości ławki drużyny obserwował porażkę 1:3 swojego zespołu z RB Lipsk.

Marcel Lotka, rezerwowy bramkarz Borussii Dortmund jak dotąd nie zadebiutował w pierwszym zespole. Zawodnik juniorskich i młodzieżowych reprezentacji Polski musi liczyć na gorszą dyspozycję Gregora Kobela. Tymczasem drużyna Dortmundu do występu w Paryżu z PSG (0:2) nie przegrała jeszcze, w tym także w Bundeslidze, meczu w sezonie ze Szwajcarem w składzie. (PAP)