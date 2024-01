Polacy za granicą. Jakub Moder rozpocznie mecz Pucharu Anglii od pierwszej minuty

Jakub Moder zagra od pierwszej minuty

Jakub Moder po raz ostatni w pierwszym składzie wystąpił w meczu barażowym do Mundialu w Katarze, kiedy to w marcu 2022 roku Polska pokonała na Stadionie Śląskim Szwecję 2:0. Po 19 miesiącach Polak ponownie wyjdzie od pierwszej minuty meczu na najwyższym poziomie.

Jakub Moder dostanie największą szansę w tym sezonie

Dla 24-latka to będzie piąty mecz po bardzo długiej absencji. Do tej pory najdłużej, bo 22 minuty zagrał w meczu 19. kolejki Premier League przeciwko Tottenhamowi. Natomiast w pierwszym tegorocznym meczu pojawił się na końcówkę meczu z West Hamem i nawet mógł zdobyć bramkę, jednak w znakomitej sytuacji, przeniósł piłkę nad bramką rywali.

Brighton w tym sezonie zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów. Podopieczni Roberto De Zerbiego marzą, by w tym sezonie powalczyć o awans do europejskich pucharów, ale to zadanie wydaje się być niezwykle trudne. Może uda się to z pomocą polskiego pomocnika.