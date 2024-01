Polacy za granicą. Krzysztof Piątek z hat-trickiem, czerwona kartka Arkadiusza Milika, Łukasz Skorupski obronił rzut karny

Anglia: Cash bliski gola z Chelsea

Weekend na Wyspach ponownie upłynął pod znakiem Pucharu Anglii. Matty Cash w meczu z Chelsea (0:0) mógł sprawić, że Aston Villa wywalczyłaby awans do 1/8 finału bez potrzeby rozgrywania rewanżu. W końcówce na Stamford Bridge wahadłowy dobrze złożył się do strzału z lewej nogi, jednak piłkę jeszcze lepiej odbił bramkarz Djordje Petrović.

Przemysław Frankowski znalazł się poza kadrą Lens na ligowym mecz z Tuluzą (2:0). Polaka zabrakło na szczęście nie z powodu urazu, lecz pauzy wynikającej z nadmiaru żółtych kartek. Jedynym, który wystąpił był zatem Marcin Bułka . Bramkarz Nicei zaliczył poprawne spotkanie z Metz (1:0). Co najbardziej cieszy to dwunaste czyste konto w sezonie. To o cztery więcej niż Gianluigi Donnarumma w liderującym PSG.

- Przepraszam, nie chciałem wpakować moich kolegów z drużyny w tarapaty, nie taki miałem zamiar - napisał do fanów Juventusu Arkadiusz Milik, prosząc o wybaczenie. Zazwyczaj to jego faulują, tym razem to jednak on przesadził. Po analizie VAR brutalny faul w środku pola wyceniono na czerwoną kartkę. Był to początek meczu z Empoli. Faworyt po przerwie mimo osłabienia zdobył bramkę, ale nie utrzymał prowadzenia, przez co w konsekwencji utracił pozycję lidera na rzecz Interu Mediolan.