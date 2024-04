Polacy za granicą. Przemysław Frankowski i Piotr Zieliński z pięknymi golami. Dwie asysty Michała Skórasia, Robert Lewandowski odpoczywał

Włochy. Piotr Zieliński zdobył gola po 187 dniach przerwy. Wojciech Szczęsny z wyborną paradą

Bliski swojego drugiego gola w rozgrywkach Serie A był Karol Świderski . Snajper pojawił się na placu gry w 62. minucie, a kilka minut później arbiter nie uznał jego trafienia przeciwko Genui, gdyż we wcześniejszej fazie akcji jego parter był na spalonym. Hellas przegrał ten mecz 1:2, a całe spotkanie rozegrał Paweł Dawidowicz . Po przeciwnej stronie cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Mateusz Wieteska .

Francja. Przemysław Frankowski z piękną bramką, Marcin Bułka i Radosław Majecki z czystymi kontami

Wydarzeniem weekendu we Francji pod kątem polskich piłkarzy było oczywiście cudowne trafienie Przemysława Frankowskiego. Reprezentant Polski popisał się "centro-strzałem" w 58. minucie meczu z Le Havre. Dla Polaka było to 4 trafienie dla franuskiej ekipy w tym sezonie. Lens zremisowało to spotkanie 1:1.