Wojciech Szczęsny z genialną interwencją w meczu Juventus - Fiorentina. "Frunął jak Superman. No to jest sztos"

Wojciech Szczęsny uratował Juventus przed utratą bramki w meczu z Fiorentiną. Przy minimalnym prowadzeniu 1:0 bramkarz popisał się fenomenalną interwencją. Nagranie lotem błyskawicy obiegło cały świat. To trzeba zobaczyć! Oczarowany komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki wykrzyczał do mikrofonu: Wow, co za parada Szczęsnego! Jak z Walią w Cardiff. No to jest sztos!