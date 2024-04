Polacy za granicą: Wykartkowany Robert Lewandowski bez bramki. Jakub Kiwior zatrzymał Manchester City, Moder błysnął z Liverpoolem Jakub Maj Jakub Jabłoński

Lewandowski się wykartkował. Kiwior zagrał w hicie, a Moder błysnął z Liverpoolem PAP/EPA/Toni Albir

Pierwszy weekend ligowy po zakończeniu zgrupowania reprezentacji Polski, na którym kadrowicze wywalczyli awans do tegorocznego Euro 2024. Co się wydarzyło z naszymi reprezentantami? Robertowi Lewandowskiemu sędzia odwołał gola i asystę, ale za to dał mu upragnioną żółtą kartkę. Jakub Kiwior zatrzymał Manchester City w hicie Premier League, a Jakub Moder błysnął w meczu z Liverpoolem, w którym zagrał od początku.