Polka Weronika Blazić kibicuje na Euro 2024 Słowenii. Jej mąż Miha Blazić z Lecha Poznań walczy o ćwierćfinał

Weronika i Miha są parą od wielu lat. Poznali się jeszcze kiedy Słoweniec występował w węgierskim Ferencvarosu. W lipcu stuknie im pierwszy rok w Poznaniu. W grudniu sformalizowali związek. Wesele odbyło się w ojczyźnie piłkarza.

Żona Blazicia była obecna na stadionie w Monachium podczas grupowego meczu Słowenii z Serbią (1:1). Najpewniej pojawi się też w poniedziałek we Frankfurcie nad Menem, bo tam dojdzie do walki o ćwierćfinał z Portugalią. Jej mąż póki co nie zaliczył na Euro ani minuty, ale to w końcu może się zmienić, skoro grywał w eliminacjach - także przeciw Portugalczykom.

Weronika Blazić i Miha Blazić na zdjęciach