Euro 2024: Słowenia zajadała się kebabami Podolskiego

Reprezentacja Słowenii dała z siebie wszystko we wtorkowy wieczór. Głodnych kolegów na kolację zaprosił Erik Janża, wahadłowy z Górnika Zabrze, który wcześniej obchodził 31. urodziny, ale nie chciał robić imprezy bezpośrednio po wcześniejszym meczu z Serbią. W nim drużyna wypuściła bowiem w ostatniej chwili zwycięstwo; bramka na 1:1 padła w 95 minucie.

Podolski od lat rozwija swoją sieć "Mangal Döner by LP10". W dziesięciu niemieckich miastach posiada trzydzieści punktów z czego aż dziewiętnaście w Kolonii, a właśnie tam Słowenia zagrała swój ostatni mecz w grupie - z faworyzowaną Anglią - zakończony remisem 0:0. Kebabami podczas mistrzostw objadają się nie tylko kibice i polscy dziennikarze, ale również... uczestnicy turnieju.

- Po meczu z Anglią zaprosiłem drużynę na kolację - relacjonuje Janża dla słoweńskiego "Siol Sport". - Zadzwoniłem do Podolskiego z pytaniem czy nie dostarczyłby nam 50 kebabów. Zrobił to. Dorzucił też nam jogurty i napoje. Jego kebab jest świetny, ale to wiedziałem już wcześniej. Kolegom też smakował - zaznaczył Janża, który przebywał niebywałą drogę: od problemów z nadwagą w młodości po gola na Euro przeciw Danii. W Górniku zostaje na kolejny sezon, bo przedłużył wygasający kontrakt.

W poniedziałek (1 lipca) Słowenia zagra o ćwierćfinał z Portugalią. Mecz odbędzie się we Frankfurcie nad Menem. Tam akurat Podolski nie ma jednak swojego kebaba...