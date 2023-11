Polska - Łotwa ONLINE. Ostatni mecz Biało-Czerwonych w 2023 roku. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Polska - Łotwa ONLINE

Dwadzieścia dwa zwycięstwa , jedenaście remisów i pięć porażek - to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski na stołecznym stadionie PGE Narodowym, który od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Bramki: 80-31 na korzyść Biało-Czerwonych. We wtorek wieczorem na reprezentacyjnym obiekcie polscy piłkarze podejmą w meczu towarzyskim Łotyszy . Ten zespół po raz drugi wystąpi na tej arenie.

Skład reprezentacji Polski na Łotwę: Łukasz Skorupski - Mateusz Wieteska, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Damian Szymański, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański - Adam Buksa, Robert Lewandowski

Michał Probierz po meczu z Czechami:- Poprawiły się zdecydowanie aspekty podejścia do pressingu, bardzo dużo odbiorów mamy na połowie przeciwnika. Gramy wysoko i większość zawodników nie boi się tego. Nie potrafimy jeszcze do końca niektórych sytuacji wykończyć, ale to robimy dobrze. Wychodzi nam znakomicie przenoszenie piłki w boczne sektory boiska, skąd potrafimy bardzo dobrze dogrywać piłki w pole karne.