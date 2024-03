Gdzie oglądać mecz Walia - Polska za darmo? Biało-Czerwoni walczą o Euro 2024. Transmisja w telewizji i internecie

W czwartek reprezentacja Polski bez problemu pokonała Estonię w półfinale baraży Euro 2024. Biało-Czerwoni we wtorek w finale zmierzą się z Walią, która pokonała Finlandię 4:1. Ekipa z Wysp Brytyjskich zaprezentowała się bardzo dobrze na tle wymagającego rywala.

- Trzeba pochwalić piłkarzy. Ciągle namawiamy ich do strzałów z dystansu, żebyśmy nie ograniczali się tylko do dośrodkowań. Wiemy, jakie spotkanie czeka nas we wtorek. Musimy się odpowiednio do niego przygotować. W Walii czeka nas gorący pojedynek. Walia nie przegrała już kilku meczów i u siebie jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Podejdziemy do tego meczu jako zespół, który powoli się odbudowuje - powiedział Michał Probierz tuż po meczu z Estonią.