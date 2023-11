Polska może stracić dużo pieniędzy, jeśli nie awansuje na mistrzostwa Europy 2024. Biało-Czerwoni grają o kilka milionów euro

Ile Polska może zarobić na Euro 2024?

Brak awansu będzie wizerunkową katastrofą i podsumowaniem fatalnych miesięcy w polskiej piłce. Niektórzy kibice twierdzą, że Biało-Czerwoni nie powinni awansować, gdyż "nie mają czego szukać na Euro". Jest jednak dodatkowy aspekt, o którym nie można zapomnieć - pieniądze. Polska może stracić kilka milionów, jeśli nie zakwalifikuje się do finałów mistrzostw Europy. Do podziału między wszystkie zespoły uczestniczące w wielkiej imprezie będzie 371 mln euro. Za sam udział w fazie grupowej UEFA płaci 9,25 mln euro. Pozostałe premie są zależne od formy danej drużyny. Wygrana to dodatkowe 1,5 mln euro, a remis 750 tys. euro. Biało-Czerwoni raczej nie zostaną mistrzami Europy, ale triumfator może liczyć na 34 mln euro, jeśli zsumujemy wszystkie premie.