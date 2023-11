Polska nie wywalczyła bezpośredniego awansu na Euro 2024. Remis zamiast wygranej z Czechami. Naszej reprezentacji zostały baraże Jacek Czaplewski

Reprezentacja Polski nie wywalczyła bezpośredniego awansu na Euro 2024. W meczu ostatniej szansy zamiast wygrać Czechy to tylko zremisowała z nimi 1:1. Po przerwie na bramkę Jakuba Piotrowskiego odpowiedział Tomas Soucek. Czechom wystarczy do kwalifikacji już tylko punkt z Mołdawią, my będziemy się męczyć w dwuetapowych barażach zaplanowanych na marzec 2024 roku. Wśród potencjalnych rywali wielkie, uznane marki...