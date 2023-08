Powołania Fernando Santosa na wrześniowe zgrupowanie. Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki wracają do kadry

Fernando Santos ogłosił powołania na wrześniowe mecze

Początki Fernando Santosa w reprezentacji Polski nie są łatwe. W debiucie Portugalczyk w kompromitujący sposób przegrał z Czechami. Następna była wygrana z Albanią, ale ona nie poprawiła nastrojów Biało-Czerwonych. Podobnie było w przypadku towarzyskiego starcia z Niemcami, które wygraliśmy 1:0. Styl pozostawiał wiele do życzenia. Czwarty mecz Santosa to nieszczęsne spotkanie z Mołdawią, które przejdzie do historii występów reprezentacji Polski. Nasz rywal odrobił dwubramkową stratę i całkowicie nas pogrążył.

We wrześniu czekają nas dwa spotkania - z Wyspami Owczymi u siebie (07.09) i Albanią na wyjeździe (10.09). Poprzednie mecze udowodniły, że nie możemy lekceważyć żadnego rywala. Fernando Santos 31 sierpnia ogłosił listę nazwisk powołanych na najbliższe zgrupowanie.