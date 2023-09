Powołania na październikowe mecze reprezentacji trzeba wysłać do 24 września. Kto będzie nowym selekcjonerem kadry?

Reprezentacja Polski nie ma selekcjonera. Czas ucieka

W środę z reprezentacją Polski rozstał się dotychczasowy trener Fernando Santos. Przyczyną dymisji Portugalczyka były słabe wyniki i niska pozycja w tabeli grupy eliminacyjnej do mistrzostw Europy. PZPN rozpoczął poszukiwania jego następcy, a sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski jako "rozsądny i realny" termin ogłoszenia nazwiska nowego szkoleniowca biało-czerwonych podał 20 września , kiedy zbierze się na kolejnym posiedzeniu zarząd federacji. Według naszych informacji może to być nawet 19 września.

Jak wyglądało pożegnanie Fernando Santosa? Prawdopodobnie nie tak jak przedstawiły to media. Portugalczyk z uśmiechem na ustach dopełniał formalności w Warszawie. Według naszych informacji miał być…

- Zgodnie z przepisami FIFA informacja o powołaniach musi trafić do klubów 15 dni przed rozpoczęciem tzw. okienka reprezentacyjnego. Jego początek FIFA wyznaczyła na 9 października, zatem ostatnim terminem na wysłanie powołań jest niedziela 24 września - tłumaczył Kwiatkowski.

Najbliższe spotkania polskich piłkarzy o punkty kwalifikacji Euro 2024 - z Wyspami Owczymi w Thorshavn i Mołdawią w Warszawie - są zaplanowane na 12 i 15 października, ale powołania dla piłkarzy muszą trafić do klubów dużo wcześniej.

Nie ukrywa jednak, że ten deadline nie stanowi większego problemu. "Oczywiście zawsze można wysłać powołania dla np. 40 czy 50 zawodników" - dodał.

W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8. Tak złego bilansu w jakichkolwiek kwalifikacjach nie mieli od 10 lat, a trzy wyjazdowe pojedynki o punkty przegrali poprzednio w latach 2008-09 u schyłku kadencji Leo Beenhakkera.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Biało-Czerwonych, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokiej pozycji w ostatniej edycji Ligi Narodów.