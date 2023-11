Probierz rezygnuje z autorskiego pomysłu zrobienia zgrupowania dla ekstraklasowiczów w styczniu. "Nie chcemy robić problemów"

Michał Probierz był goście niedzielnej Ligi+Extra. Selekcjoner reprezentacji Polski zdradził, że pomysł ze zgrupowaniem był nietrafiony i ostatecznie rezygnuje z tego rozwiązania. Podkreślił, że to mogłoby stworzyć problemy logistyczne dla wielu klubów, zawodników i trenerów. Szkoleniowiec postawi na obserwację piłkarzy.

- Przemyśleliśmy to i nie chcemy trenerom klubowym robić problemów. Większość zawodników, o których myślałem jest w reprezentacjach młodzieżowych. Niektórzy jadą do Turcji, niektórzy do Hiszpanii. Rozmawiałem z dwoma trenerami i powiedzieli, że lepiej czegoś takiego nie robić. Pojedziemy do Turcji i zobaczymy parę sparingów danych piłkarzy. Nawet obejrzymy ich na treningu - powiedział Michał Probierz w Canal+.