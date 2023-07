Przemysław Wiśniewski już po zabiegu. Na szczęście wszystko poszło pomyślnie. Obrońcę czeka długa pauza

Przemysław Wiśniewski już po operacji

- Badania diagnostyczne, którym został poddany piłkarz Przemysław Wiśniewski wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadła pobocznego kolana - czytaliśmy w komunikacie klubu jeszcze wczoraj, zaraz po zajściu na treningu. Przemysław Wiśniewski został olbrzymim pechowcem, bo - jak podają media - już był przygotowany w zasadzie do transferu, a kontuzja pokrzyżowała mu plany.

Był on jednak piłkarzem, którego większość kibiców widziałaby w kadrze i gdyby nie uraz, to z pewnością zostałby powołany na wrześniowe mecze Biało-Czerwonych.

Kontuzja wykluczy go jednak z gry na wiele miesięcy, co oznacza nici z transferu (Spezia spadła z Serie A w minionym sezonie) oraz z powołania do reprezentacji.