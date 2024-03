Przewidywania brytyjskiej prasy dotyczące meczu finałowego baraży o Euro 2024. "Daily Mail" stawia na Walię, "Evening Standard" na Polskę

Finał baraży o Euro 2024. Walia - Polska. Kto faworytem? Zdania podzielone!

"Daily Mail" zauważa, że jeśli Walijczycy pokonają we wtorek Polskę, trener Rob Page osiągnie coś, czego nie udało się żadnemu z jego poprzedników - wprowadzi reprezentację na dwa kolejne wielkie turnieje. Dodaje jednak, że jeśli przegrają, przyszłość selekcjonera znowu stanie się przedmiotem debaty, bo oznaczać to będzie, że drużyna nie zakwalifikowała się na mistrzostwa Europy, mając wszystkie atuty w swoich rękach. W tym to, że oba mecze barażowe gra w Cardiff.