Reprezentacja Polski przed meczem z Walią z poważnym problemem. Ekspert wskazał, kto powinien załatać dziurę. "Będzie w stanie" Jakub Jabłoński

Duży kłopot reprezentacji przed meczem z Walią. Możliwy plan awaryjny! Adam Jankowski

Reprezentacja Polski we wtorek będzie grać arcyważny mecz finałowy baraży o Euro 2024. Biało-Czerwoni przyjadą do Cardiff na rywalizację z reprezentacją Walii. Jest jednak jeden kłopot kadrowy. Kto może zastąpić kontuzjowanego Matty'ego Casha? Były selekcjoner w rozmowie z TVP Sport wytypował. Jego zdaniem warto dać szansę doświadczonemu piłkarzowi. - On będzie w stanie udźwignąć ciężar tego meczu - tłumaczył Jerzy Engel.