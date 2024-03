Reprezentacja Walii przed rywalizacją z Polską w finale baraży o Euro 2024. "Musimy powstrzymać Lewandowskiego"

W półfinałach baraży Walia wygrała z Finlandią 4:1, natomiast Polska rozbiła Estonię 5:1. Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców, ale od początku trwającego sezonu zdobył już 23 bramki w barwach Barcelony oraz reprezentacji Polski.

- Wszyscy wiedzą, jaki jest niebezpieczny. Strzelił mnóstwo goli przez całą karierę, dla reprezentacji i w każdym klubie, w którym był. Może nie jest coraz młodszy, ale wiemy, że jeśli damy mu pół szansy, to trafi do siatki. Dlatego najważniejsze jest to, żeby solidnie zagrać w obronie. Musimy go powstrzymać, nie dać mu ani odrobiny miejsca