Tak strzelano rzuty karne w meczu Walia - Polska

Do czwartej serii jedenastek wszyscy byli bezbłędni. Po stronie Polski nie pomylili się kolejno Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski oraz Nicola Zalewski. W piątej serii trafił dla nas Krzysztof Piątek. Zrobiło się po 5:4 i tak już na szczęście zostało! Przy decydującym uderzeniu Daniela Jamesa wspaniale interweniował Wojciech Szczęsny.

Komentarze kibiców reprezentacji pod skrótem meczu są wymowne. Zacytujmy najlepsze:

- Takiego stresu, to człowiek nie doświadczał nawet po wywiadowce.

- To mógł być scenariusz niespełnionego półfinału mistrzostw Europy 2016.

- Szczęsny prowadził Polskę do fazy pucharowej MŚ, a teraz na EURO. Szacun się należy dla jego.

- Tak się kończy, gdy ktoś gwiżdże przy naszym hymnie!

- Najpiękniejszy obrazek i tak był po meczu. Polscy piłkarze śpiewający hymn z kibicami. Coś pięknego.