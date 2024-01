Puchar Azji. Australia - Uzbekistan 1:1 (Grupa B)

Po zmianie stron przewaga Australii nadal się utrzymywała, ale to rywale zdołali zdobyć bramkę wyrównującą. Na niecały kwadrans przed końcem Azizbek Turgunboev wykorzystał dośrodkowanie ze skrzydła i dał swojej reprezentacji jeden punkt i awans z drugiego miejsca do fazy pucharowej turnieju.

Puchar Azji. Syria - Indie 1:0 (Grupa B)

Puchar Azji. Iran - Zjednoczone Emiraty Arabskie 2:1 (Grupa C)

Druga połowa nie rozpoczęła się dobrze dla Irańczyków. W 64. minucie Zjednoczone Emiraty wywalczyły rzut karny, ale nie wykorzystał go Yahya Al Ghassani. Zaledwie minutę później zemściło się to, bo Mehdi Taremi po raz drugi trafił do siatki i było już niemal pewne, że to Iran wygra to spotkanie.

W samej końcówce Emiraty dopięły swego i zawodnik, który w drugiej połowie nie wykorzystał "jedenastki", trafił do siatki, ale jego drużyna nie zdołała już wyrównać. Mimo to Zjednoczone Emiraty Arabskie wyszły z grupy z 2. miejsca. Ali Gholizadeh opuścił boisko w 67. minucie.