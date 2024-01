Puchar Hiszpanii. Villareal sensacyjnie przegrało z trzecioligową Salamancą. Mecz był rozgrywany na dwa podejścia

Puchar Hiszpanii. Villareal sensacyjnie przegrało z trzecioligowcem

Niemal we wszystkich meczach 1/16 finałów obyło się bez niespodzianek. Z mniejszymi lub większymi problemami do kolejnej rundy awansowali między innymi Atletico Madryt, Girona, Real Madryt, Real Sociedad, czy FC Barcelona. Do poniedziałku wydawało się, że jedynymi faworytami, którzy odpadli na tym etapie to Real Betis, który nie poradził sobie z Deportivo Alaves i Las Palmas, które uległo Teneryfie.

Jednak w poniedziałek doszło do jak na razie największej sensacji w tym sezonie Pucharu Króla. Mecz Villareal z trzecioligową Salamancą rozpoczął się w niedzielny wieczór, ale zakończył się dopiero w poniedziałek. W pierwszym terminie, pod koniec pierwszej połowy, przy stanie 1:1 awarii uległo oświetlenie na stadionie w Salamance i rywalizacja musiała zostać dokończona w poniedziałek.