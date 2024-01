Puchar Króla. Robert Lewandowski marzł na ławce. FC Barcelona straciła gola z amatorskim Barbastro, Polak wszedł i strzelił z karnego

Barbastro - FC Barcelona. Robert Lewandowski na ławce

Decyzją trenera Xaviego Lewandowski nie pojawił się w wyjściowej jedenastce. Polak po rozgrzewce nałożył grubą kurtkę i komin, po czym usiadł pod kocem jako rezerwowy. W chwili rozpoczęcia gry termometry wskazywały jeden, może dwa stopnie powyżej zera.

Dla Barbastro był to najważniejszy mecz w historii. Czwartoligowiec na potrzeby tego hitu zamontował dodatkowe trybuny, by móc pomieścić jak najwięcej chętnych kibiców. - Miesięczne pensje piłkarzy oscylują od 400 do 1500 euro maksimum - tłumaczył WP Sportowe Fakty jeden z tamtejszych lokalnych dziennikarzy.

Barcelona zagrała więc z amatorską drużyną, złożoną głównie ze studentów, ale i osób zatrudnionych w charakterze monterów okien czy pracowników administracji. A mimo to rywal sprawił jej nieco problemów.