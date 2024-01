Puchar Narodów Afryki. Jedenaście goli w trzech starciach. Starcie Mauretanii z Angolą kandydatem do meczu turnieju

Puchar Narodów Afryki. Algieria - Burkina Faso 2:2 (Grupa D)

Algieria[ po zaskakującym remisie w pierwszym meczu chciało pokazać, że to był wypadek przy pracy, ale w sobotę naprzeciw stanął bardzo wymagający przeciwnik - Burkina Faso. "Pustynni Wojownicy" od początku wzięli się pracy i raz za razem atakowali bramkę przeciwników. Jednak to rywale wyszli na prowadzenie dzięki właściwie jednej dobrej okazji. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy znakomite zagranie z głębi pola w pole karne wykorzystał Mohamed Konate dając prowadzenie "Ogierom" .

Puchar Narodów Afryki. Mauretania - Angola 2:3 (Grupa D)

Mauretania zdobyła mniej bramek, ale za to ich uroda była niezwykła. W 58. minucie o potężny strzał z dystansu pokusił się Aboubakary Koita. Piłka wpadła do bramki i o mało co nie zerwała siatki, taka była siła tego strzału. "Lwy Szinkitu" walczyły o choćby punkt, ale ostatecznie to Angola triumfowała notując tym samym swoje pierwszy zwycięstwo na Pucharze Narodów Afryki od 12 lat.