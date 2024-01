Puchar Narodów Afryki. Maroko sensacyjnie zremisowało z D.R. Kongo, RPA rozbiło Namibię aż 4:0.

Puchar Narodów Afryki. Maroko - Demokratyczna Republika Kongo 1:1 (Grupa F)

Wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem dla Marokańczyków. Od początku przycisnęli rywala i już w 6. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Achrafa Hakimiego. Jednak pod koniec pierwszej połowy niewytłumaczalnym zachowaniem "popisał się" Selim Amallah, który we własnym polu karnym wyskoczył do wrzutki z ręką w górze . Piłka trafiła w tę część ciała i arbiter musiał podyktować rzut karny. Z jedenastu metrów tylko w słupek trafił Cedric Bakambu i "Lwy Atlasu" na przerwę schodziły z prowadzeniem.

W drugiej połowie Demokratyczna Republika Kongo zaatakowała odważniej, co efekt przyniosło w 76. minucie. Po kombinacyjnej akcji Silas zdobył bramkę wyrównującą, co wprawiło w ekstazę kibiców jego reprezentacji. Półfinalista ostatniego Mundialu niespodziewanie stracił dwa punkty, ale wciąż jest faworytem do wygrania w całym turnieju.