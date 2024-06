Szalony fan Cristiano Ronaldo prawie wskoczył na swojego idola. Niebezpieczna sytuacja po meczu Gruzja - Portugalia

Każdy chce zdjęcie z Cristiano Ronaldo

Już w meczu Portugalia - Turcja doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji, w których kibice wbiegali na murawę, aby zrobić sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Show skradł młody kibic reprezentacji Portugalii, który za wszelką cenę chciał mieć pamiątkę związaną z napastnikiem. Fan pobiegł do swojego idola, zrobił sobie zdjęcie i prawie udało mu się uciec przed ochroną, która cały czas próbowała go złapać. Nagranie stało się hitem mediów społecznościowych.

Chłopiec z meczu z Turcją był niegroźny, ale to, co stało się z po ostatnim gwizdku spotkania Gruzja - Portugalia mogło mieć opłakane konsekwencje. Niemieccy ochroniarze nie uczą się na błędach i nadal dopuszczają fanów, aby ryzykowali zakazem stadionowym, tylko po to, żeby mieć pamiątkę z Ronaldo. Jeden z nich postanowił... skoczyć na Portugalczyka z trybuny przy wejściu do szatni. Chłopak chciał pewnie zrobić sobie zdjęcie i uciec na swoje miejsce. Wylądował tuż przed gwiazdą reprezentacji, powalając przy tym ochroniarza, którzy rzucił się przed zawodnika, aby go osłonić. Cała sytuacja pozostawia niesmak i będzie wielkim ostrzeżeniem dla służb porządkowych przed kolejnymi spotkaniami Portugalii na Euro 2024.