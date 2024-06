Pierwszy transfer Rakowa Częstochowa w letnim okienku. Vasilios Sourlis nowym zawodnikiem "Medalików"

- Witamy Vasiliosa Sourlisa w naszym klubie. Interesowaliśmy się nim już od poprzedniego lata. W naszym schemacie gry będzie przeważnie grał na pozycji środkowego pomocnika. Vasilios łączy w sobie siłę, wielką gotowość do pojedynków fizycznych i ogromną determinację, co powoduje, że jest dobrze dopasowany do naszego DNA. Nie możemy się doczekać jego pierwszego występu w naszych barwach - powiedział Samuel Cárdenas, dyrektor sportowy Rakowa.