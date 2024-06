Bartłomiej Drągowski zostaje w Grecji. Panathinaikos Ateny wykupił polskiego bramkarza

Bartłomiej Drągowski został wykupiony przez Panathinaikos Ateny

Polski bramkarz ostatnią wiosnę spędził na wypożyczeniu w Panathinaikosie Ateny. Dla greckiego klubu zagrał w 16 spotkaniach, w których 6 razy zaliczył czyste konto. Koniczynki zakończyły sezon dopiero na 4. miejscu w ligowej tabeli, co jest rozczarowaniem dla fanów tego zespołu.

Po zakończeniu rozgrywek Polak miał wrócić z wypożyczenia do Włoch, o co nalegała Spezja. Jednak Drągowskiemu takie rozwiązanie nie było na rękę, bo w Grecji czuje się świetnie i będzie mógł rywalizować w europejskich pucharach. W czwartek, 27 czerwca Panathinaikos ogłosił, że udało się mu wykupić 26-letniego bramkarza. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku.